Шумахер и Мазепин проехали первые круги за рулем болида «Хаас»

Пресс-служба «Хааса» выложила видео, на котором за руль болида VF-21 сели немецкий пилот Мик Шумахер, а также россинин Никита Мазепин.

«Первые круги на VF-21 в день шейкдауна», — говорится в сообщении «Хааса» в Instagram.

Напомним, что американская команда начала обкатку болида на новый сезон.

Ранее команда «Хаас» представила новый болид, в расцветке которого комментаторы заметили намек на изображение российского триколора.

Титульным спонсором команды будет компания «Уралкалий». При этом Мазепин будет выступать в качестве нейтрального спортсмена.

Предсезонные тесты «Формулы-1» пройдут в Бахрейне с 12 по 14 марта. Там же 28 марта состоится первая гонка сезона-2021.