Спринтерская гонка «Формулы-1» пройдет в Сильверстоуне

Исполнительный директор гоночной серии Стефано Доменикали сообщил, что одна из спринтерских гонок в 2021 году состоится на британской трассе «Сильверстоун» перед Гран-при Великобритании.

«Мы дорабатываем все тонкости. Конечно, мы не хотим отнимать престиж у самого Гран-при, он останется кульминацией уик-энда. Торжества на подиуме не будет, это подождет до воскресенья. Но очки будут начислены, сколько — еще предстоит решить. Но спринты обеспечат некоторые значимые действия за день до гонки и дадут фанатам, СМИ и вещателям больше контента. Могу сказать, что «Сильверстоун» проведет спринтерскую гонку», — сказал Daily Mail Доменикали.

По информации СМИ, эксперимент с новым форматом коротких гонок в этом сезоне может состояться на Гран-при Канады, Италии и Бразилии. 30-минутные заезды планируются по субботам. Квалификации для них будут проходить в пятницу, а сам спринт будут определять стартовый порядок воскресных гонок.

Ожидается, что точные детали по новому формату гонок будут обсуждаться в четверг на встрече в Бахрейне, где пройдут предсезонные тесты с 12 по 14 марта. Гран-при Великобритании пройдет с 16-18 июля.