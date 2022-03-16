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Сегодня, 17:25

Штайнер назвал главную цель «Хааса» на «Гран-при» в Бахрейне

Анна Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при» в Бахрейне.

«Прежде всего, в Бахрейне нам надо финишировать в гонке. У нас были проблемы с надежностью, так что я немного опасаюсь этого, но, думаю, что мы все-таки сможем добраться до финиша, шансы на это достаточно велики. Я настроен на оптимистичный лад и надеюсь, что мы сможем заработать очки, что станет большим успехом. Но это осторожный оптимизм», — приводит слова Гюнтера Штайнера официальный сайт команды.

По итогам трех дней тестов в Бахрейне Мик Шумахер показал второе по скорости время, Кевин Магнуссен занял 10-ю строчку в сводной таблице по итогам тестовых заездов.

В прошлом сезоне «Хаас» стал последним в чемпионате, не набрав ни одного очка.

Первый этап сезона-2022 «Формулы-1» пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.

Источник: https://www.haasf1team.com/news/bahrain-grand-prix-preview
Формула-1
Хаас
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