Риккьярдо переболел коронавирусом и сможет выступить на «Гран-при Бахрейна»

«Макларен» выпустил заявление по поводу состояния пилота команды Даниэла Риккьярдо.

Австралиец сдал несколько отрицательных тестов подряд, что позволяет ему покинуть карантин и принять участие в «Гран-при Бахрейна».

Риккьярдо был вынужден полностью пропустить предсезонные тесты «Формулы-1» в Бахрейне из-за положительного теста на коронавирус. Тестовые заезды проходили с 10 по 12 марта, все это время машиной управлял партнер Риккьярдо по команде, Ландо Норрис.

«Гран-при Бахрейна» пройдет с 18 по 20 марта и станет первым этапом сезона-2022 «Формулы-1».