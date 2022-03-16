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Сегодня, 12:58

Риккьярдо переболел коронавирусом и сможет выступить на «Гран-при Бахрейна»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Макларен» выпустил заявление по поводу состояния пилота команды Даниэла Риккьярдо.

Австралиец сдал несколько отрицательных тестов подряд, что позволяет ему покинуть карантин и принять участие в «Гран-при Бахрейна».

Риккьярдо был вынужден полностью пропустить предсезонные тесты «Формулы-1» в Бахрейне из-за положительного теста на коронавирус. Тестовые заезды проходили с 10 по 12 марта, все это время машиной управлял партнер Риккьярдо по команде, Ландо Норрис.

«Гран-при Бахрейна» пройдет с 18 по 20 марта и станет первым этапом сезона-2022 «Формулы-1».

Формула-1
Макларен
Даниэль Риккардо
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