ФИА разрешила «Мерседесу» использовать новые зеркала заднего вида

Технические стюарды ФИА подтвердили решение признать новые зеркала заднего вида «Мерседеса» пригодными для использования в гонках, сообщает сайт «Формулы-1».

На тестах в Бахрейне немецкая команда использовала необычные зеркала с закрылками. Установлены они на своеобразных подкрылках с дефлекторами в задней части.

Многие считают, что это крепление используется в качестве дополнительного аэродинамического элемента, хотя формально узел в целом не нарушает правил.