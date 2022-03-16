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Сегодня, 21:17

ФИА разрешила «Мерседесу» использовать новые зеркала заднего вида

Иван Шитик
Корреспондент
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Технические стюарды ФИА подтвердили решение признать новые зеркала заднего вида «Мерседеса» пригодными для использования в гонках, сообщает сайт «Формулы-1».

На тестах в Бахрейне немецкая команда использовала необычные зеркала с закрылками. Установлены они на своеобразных подкрылках с дефлекторами в задней части.

Многие считают, что это крепление используется в качестве дополнительного аэродинамического элемента, хотя формально узел в целом не нарушает правил.

Мерседес
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