Сайнс: «Трудно заставить ошибиться Ферстаппена с таким доминирующим «Ред Булл» без давления»

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс считает, что доминирующий болид «Ред Булл» позволяет двукратному чемпиону «Формулы-1» Максу Ферстаппену не напрягаться.

«Не нужно быть гением, чтобы осознать, что достать «Ред Булл» в этом сезоне будет очень трудно, хотя это не значит, что «Феррари» не сможет. Мы попробуем — нельзя сказать, что «Феррари» не способна выигрывать гонки. Мы будем к этому стремиться. Трудно заставить ошибиться Макса с таким доминирующим «Ред Булл» без давления», — приводит слова Сайнса As.

«Феррари» занимает четвертое место в Кубке конструкторов, набрав 100 очков. «Ред Булл» находится на первой строчке с 287 очками.

Следующий этап «Ф-1» пройдет в Монреале (Канада) с 16 по 18 июня.