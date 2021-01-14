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Шарль Леклер заразился коронавирусом

18:06
Шарль Леклер. Фото AFP
Шарль Леклер. Фото AFP
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус. В данный момент он уже находится на самоизоляции у себя дома в Монте-Карло, написал гонщик в Twitter.

«К сожалению, недавно я узнал о том, что контактировал с человеком, у которого был выявлен ковид. После этого я сразу изолировался и уведомил о сложившейся ситуации всех, с кем контактировал в последнее время. А последний результат теста, который я сразу провел дополнительно, тоже показал положительный результат», — объяснил Леклер.

23-летний Леклер выступает за «Феррари» с 2018 года. В прошлом сезоне он занял восьмое место в общем зачете, один раз поднявшись на пьедестал. Следующий сезон «Формулы-1» начнется 26 марта в Бахрейне.

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