Шарль Леклер заразился коронавирусом

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус. В данный момент он уже находится на самоизоляции у себя дома в Монте-Карло, написал гонщик в Twitter.

«К сожалению, недавно я узнал о том, что контактировал с человеком, у которого был выявлен ковид. После этого я сразу изолировался и уведомил о сложившейся ситуации всех, с кем контактировал в последнее время. А последний результат теста, который я сразу провел дополнительно, тоже показал положительный результат», — объяснил Леклер.

23-летний Леклер выступает за «Феррари» с 2018 года. В прошлом сезоне он занял восьмое место в общем зачете, один раз поднявшись на пьедестал. Следующий сезон «Формулы-1» начнется 26 марта в Бахрейне.