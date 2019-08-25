Шарль Леклер: «Не нужно искать оправдания ошибкам»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что не стоит зацикливаться на оправдании ошибок по ходу сезона. По его словам, нужно работать над улучшением результатов в будущем.

— Я считаю, что некоторые люди иногда пытаются искать оправдания своим ошибкам. Я не такой, — цитирует GPToday Леклера. — Лучше просто работать, а не пытаться найти оправдания. Просто проанализируйте ошибку и будьте честны перед собой. Мне не стыдно говорить о своих ошибках. Ошибки очевидны — нет смысла искать оправдание.

А анализирую ошибки я много. Сразу после гонок. Пытаюсь понять, что делал неправильно.