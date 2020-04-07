Сезон «Формулы-1» может стартовать с двух гонок в Австрии в июле

«Гран-при Канады», который в настоящее время значится первым этапом 2020 года, практически неизбежна. Руководство «Формулы-1» объявит о переносе гонки, которая должна состояться 14 июня, на неопределенный срок, сообщает Auto Motor und Sport.

Проведение «Гран-при Франции» 28 июня также находится под вопросом. Организаторы мероприятия планируют дождаться решения о том, состоится ли «Тур де Франс». В случае позитивного решения по велогонке может пройти и этап «Ф-1».

Правительство Австрии, в свою очередь, смягчило ограничения, направленные на сдерживание распространения коронавируса, что повышает шансы на проведение гонки 5 июля. Представители «Формулы-1» уже обсуждают с промоутерами «Гран-при» возможность организации двух этапов в Шпильберге. Это связано с тем, что чемпионат должен провести как минимум 15 гонок согласно контрактам с телевизионными компаниями.