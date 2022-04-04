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Сегодня, 15:29

Серхио Перес заявил, что пока не задумывался о новом контракте с «Ред Булл»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес заявил, что не думает о возможном продлении контракта с командой.

«Я выступаю в «Формуле-1» уже 12 лет. И я максимально сосредоточен на выступлениях в текущем сезоне, поэтому вообще пока об этом не думал. В какой-то момент мы обсудим этот вопрос, и ситуация придет либо к одному, либо к другому результату. Но я пока вообще об этом не думал», — приводит слова Переса Sportsmole.

Контракт мексиканского гонщика с «Ред Булл» рассчитан до конца 2022 года.

Источник: https://www.sportsmole.co.uk/formula-1/red-bull/news/perez-not-yet-thinking-about-2023-contract_482379.html
Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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