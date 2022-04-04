Еще одна команда «Формулы-1» присоединится к программе поддержки юных гонщиц

С 2020 года коллектив «Феррари» поддерживает программу Girls On Track, направленную на помощь юным девушкам в поиске и развитии карьеры в автоспорте.

Перед «Гран-при Австралии», который пройдет в грядущие выходные, «Альфа Ромео» тоже решила договориться с подразделением Конфедерации автоспорта Австралии, чтобы организовать для юных гонщиц различные мероприятия перед уик-эндом «Ф-1», сообщает Motorsport.

В четверг 20 девушек проведут вместе с коллективом три часа: у них будет доступ к боксам «Альфа Ромео», а также возможность пообщаться с пилотами.

К тому же для участниц мероприятия после программы проведут различные семинары.