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Сегодня, 15:48

Стали известны дополнительные условия контракта Ферстаппена с «Ред Булл»

Иван Шитик
Корреспондент
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3 марта Макс Ферстаппен и «Рел Булл» продлили контракт на ближайшие семь лет — до 2028 года. Это самый долгий срок соглашения в современной «Формуле-1».

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко признал, что в случае тотального провала команды Ферстаппен может разорвать контракт досрочно.

«В договоре предусмотрена возможность расторжения на случай, если произойдет что-то подобное неудаче 2014 года, когда у нас абсолютно не было шансов противостоять «Мерседес» по мощности двигателя», — сказал Марко в интервью Fermel1.de.

Ред Булл
Макс Ферстаппен
Хельмут Марко
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