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Сегодня, 20:09

Перес: «Если бы не ошибка на первом секторе, думаю, оказался бы на четвертом месте»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал девятое место в квалификации «Гран-при Венгрии».

«Положительный момент в том, что временами мы демонстрировали очень хороший темп. Но из-за такого формата квалификации мы перестарались, играясь с прогревом шин. Я плохо проехал первый сектор, на котором потерял 0,15 секунды. Если бы этого не случилось, то я думаю, что оказался бы на четвертой позиции. К счастью, наш болид должен быть хорош в гоночных условиях. Но я в любом случае оптимистично настроен перед гонкой. Поскольку важна будет именно позиция на финише гонки», — приводит слова Переса Racingnews365.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Венгрии». Вторым стал пилот «Руд Булл» Макс Ферстаппен, который отстал от лидера на 0,003 секунды. Третье время показал гонщик «Макларен» Ландро Норрис (+0,085).

Гонка «Гран-при Венгрии» пройдет в воскресенье, 23 июля, начало — в 16.00 по московскому времени.

Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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