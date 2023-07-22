Риккардо: «Садясь в машину в квалификации, я был расслаблен»

Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо подвел итоги квалификации «Гран-при Венгрии». 34-летний пилот занял 13-е место.

«Результат — это еще не все, но для меня было очень важно вернуться и почувствовать себя комфортно. Просто вернуть это удовольствие. Я ощущал подобное на прошлой неделе по ходу тестов — что-то вроде облегчения. Садясь в машину в квалификации, я был расслаблен. Но знать, что ты будешь выжимать максимум из болида с низким запасом топлива, — такое упрощение всего ощущалось очень здорово.

Трудно сказать [смогу ли я финишировать завтра в очках]. Я проехал около восьми кругов, так что я пока мало что знаю об этой машине, о топливе, о том, как она ведет себя по ходу износа шин. В подобных условиях всегда труднее пилотировать. Вероятно, завтра мне предстоит многое понять», — приводит слова Риккардо Sky Sports.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Венгрии». Вторым стал пилот «Руд Булл» Макс Ферстаппен, который отстал от лидера на 0,003 секунды. Третье время показал гонщик «Макларен» Ландро Норрис (+0,085).

Гонка «Гран-при Венгрии» пройдет в воскресенье, 23 июля, начало — в 16.00 по московскому времени.