Расселл — о неудаче в квалификации: «Нужно посмотреть в зеркало и признать, что мы облажались»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл разочарован результатом квалификации «Гран-при Венгрии».

Его напарник Льюис Хэмилтон сумел выиграл поул, а Расселл из-за тактической ошибки команды не смог выйти из первого сегмента. Причиной стало то, что перед уходом на быстрый круг его обогнали сразу четыре машины соперников и он потерял время.

«Не думаю, что в данном случае можно говорить о нарушении джентльменского соглашения, если оно вообще когда-либо существовало. Да и наверное, на их месте я бы действовал точно так же. Нужно бороться за себя. Но здесь довольно большая трасса, длина круга составляет 4,5 км, а мы решили использовать расстояние в 1 км вместе с десятью другими машинами. Так что на самом деле сегодня нам нужно посмотреть в зеркало и признать, что мы облажались», — приводит слова Расселла Autosport.

Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Венгрии». Вторым стал пилот «Руд Булл» Макс Ферстаппен, который отстал от лидера на 0,003 секунды. Третье время показал гонщик «Макларен» Ландро Норрис (+0,085).

Гонка «Гран-при Венгрии» пройдет в воскресенье, 23 июля, начало — в 16.00 по московскому времени.