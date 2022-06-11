Серхио Перес показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Азербайджана»

Серхио Перес («Ред Булл») показал лучшее время по итогам третьей сессии свободных заездов «Гран-при Азербайджана».

Результат мексиканца — 1.43,170. Второе место занял Шарль Леклер из «Феррари» (отставание — +0,070 секунды), на третьей строчке — партнер Переса по команде, Макс Ферстаппен (+0,279).

Результаты третьей практики «Гран-при Азербайджана». «Формула-1»

Старт третьей практики «Формулы-1» был отложен на 15 минут из-за аварии в гонке «Формулы-2», после которой сломалось ограждение в первом повороте.

«Гран-при Азербайджана» проходит в Баку с 10 по 12 июня. Сегодня, 11 июня состоится квалификация, начало — в 17.00 (мск).

Гонка пройдет завтра, 12 июня. Начало запланировано на 14.00 (мск).