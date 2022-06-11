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Сегодня, 16:57

Старт квалификации «Гран-при Азербайджана» перенесли на 15 минут

Иван Торопцев
Корреспондент
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Начало квалификации этапа «Формулы-1» в Азербайджане перенесли на 15 минут.

Старт сессии отложен из-за того, что сегодняшняя третья свободная практика началась на 15 минут позже — на автодроме в Баку нужно было заменить защитный барьер, который сломался после аварии в гонке «Формулы-2».

Изначально квалификация «Формулы-1» должна была начаться в 17.00 по московскому времени, новое время начала — 17.15.

Гонка состоится завтра, 12 июня, она начнется в 14.00 (мск).

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