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Сегодня, 14:05

Начало третьей практики «Формулы-1» на «Гран-при Азербайджана» отложили из-за аварии в «Формуле-2»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Начало третьей практики «Формулы-1» на «Гран-при Азербайджана» отложили из-за аварии в первой гонке «Формулы-2».
Фото «Формула-1»

Начало третьей сессии свободных заездов «Формулы-1» на «Гран-при Азербайджана» отложили из-за аварии в первой гонке «Формулы-2», которая состоялась сегодня ранее.

После аварии в первом повороте было повреждено ограждение, на трассе необходимо заменить барьер. Старт практики перенесен с 14.00 по московскому времени на 14.15.

«Гран-при Азербайджана» проходит с 10 по 12 июня в Баку. Сегодня, 11 июня помимо третьей практики «Формулы-1» состоится квалификация, начало которой запланировано на 17.00 (мск).

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