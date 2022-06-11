Начало третьей практики «Формулы-1» на «Гран-при Азербайджана» отложили из-за аварии в «Формуле-2»

Начало третьей сессии свободных заездов «Формулы-1» на «Гран-при Азербайджана» отложили из-за аварии в первой гонке «Формулы-2», которая состоялась сегодня ранее.

После аварии в первом повороте было повреждено ограждение, на трассе необходимо заменить барьер. Старт практики перенесен с 14.00 по московскому времени на 14.15.

«Гран-при Азербайджана» проходит с 10 по 12 июня в Баку. Сегодня, 11 июня помимо третьей практики «Формулы-1» состоится квалификация, начало которой запланировано на 17.00 (мск).