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Перес — о «Гран-при Саудовской Аравии»: «Латифи врезался в стену в самый неподходящий момент»

Серхио Перес подвел итоги «Гран-при Саудовской Аравии»
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги «Гран-при Саудовской Аравии».

Он стартовал с поула, но в ходе гонки упустил лидерство и финишировал четвертым.

«Что сказать, это гонки. Мы знали, что можем оказаться в такой ситуации — особенно на этой трассе. Все складывалось неплохо, но увы — Латифи, к сожалению, врезался в стену в самый неподходящий для меня момент. Но это гонки, потом повезет и мне» — приводит слова Переса BBC Sport.

Победил напарник Переса Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку еще один пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/formula1/58919737
Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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