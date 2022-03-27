Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги «Гран-при Саудовской Аравии».

Он стартовал с поула, но в ходе гонки упустил лидерство и финишировал четвертым.

«Что сказать, это гонки. Мы знали, что можем оказаться в такой ситуации — особенно на этой трассе. Все складывалось неплохо, но увы — Латифи, к сожалению, врезался в стену в самый неподходящий для меня момент. Но это гонки, потом повезет и мне» — приводит слова Переса BBC Sport.

Победил напарник Переса Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку еще один пилот «Феррари» Карлос Сайнс.