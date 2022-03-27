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Сегодня, 22:30

Российский пилот Мове двумя словами описал «Гран-при Саудовской Аравии»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Российский гонщик Даниил Мове в разговоре с «СЭ» подвел итоги «Гран-при Саудовской Аравии».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу, вторым финишировал пилот «Феррари» Шарль Леклер, замкнул тройку напарник Леклера Карлос Сайнс.

«Удивительная и интересная гонка, честная борьба. Жалко, что Мик Шумахер не смог принять участие. Вообще удивительный сейчас уровень подготовки команд после измененного регламента — много команд борется в тысячных долях секунды. Думаю, еще «Мерседес» подтянется в ближайшие несколько гонок, может, «Альпин» и даже «Макларен». Удивительно, насколько плотная борьба.

Интересно, что в один момент Леклер переиграл Ферстаппена, заставил его ошибиться — там был риск, что Макс не сможет доехать на резине, но все обошлось. Леклер мог выиграть на этом гонку, это было бы вообще блестяще. Фантастическая борьба, очень жалко за Переса, который, думаю, все-таки выиграл бы гонку, если бы все прошло без сюрпризов для него. Сайнс и Перес будут составлять конкуренцию Леклеру и Ферстаппену. Единственное, я привык, что «Ред Булл» в течение года прогрессирует. У меня есть подозрения, что по ходу сезона «Ред Булл» поедет побыстрее чем «Феррари». Будем следить», — сказал Мове «СЭ».

 
Макс Ферстаппен. Ферстаппен возвращается в борьбу за титул. Макс победил Леклера на «Гран-при Саудовской Аравии»

 

Формула-1
Ред Булл
Феррари
Макс Ферстаппен
Мик Шумахер
Шарль Леклер
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