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Сегодня, 23:12

Хэмилтон: «Мне даже не удавалось удерживаться за «Хаасом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался недоволен своим выступлением на «Гран-при Саудовской Аравии». По итогам квалификации британец оказался на решетке лишь 16-м, а к финишу пришел на 10-м месте.

«Не почувствовал большого отличия от гонки в Бахрейне, да и прошло всего несколько дней. Сегодня под конец дистанции мне даже не удавалось удерживаться за «Хаасом» Кевина Магнуссена, настолько у них мощный мотор.

Так что хоть я и смог обогнать его до этого в гонке, затем они отыгрались. Это значит, что у нас впереди очень много работы. Но у нас отличная команда, и я уверен, что мы прибавим», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Мерседес
Хаас
Льюис Хэмилтон
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