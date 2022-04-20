Серхио Перес может уйти из «Формулы-1» в случае увеличения количества гонок

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес назвал условие, при котором уйдет из «Формулы-1».

«Формула-1» и правда становится популярнее. Я вижу это во всех точках мира, где мы бываем: люди начинают сильно чаще узнавать тебя, да и спрос сам по себе повышается.

Но с другой стороны, слишком большое количество гонок недопустимо — по крайней мере, для меня. Сейчас мы сильно вовлечены в процесс, потому что у нас так много уик-эндов. Перед каждым этапом у нас есть сессии на симуляторах, различные партнерские мероприятия. Так что у нас просто нет времени на себя и наши семьи. У меня есть двое маленьких детей и третий на подходе. Думаю, если календарь еще расширится, то я точно не буду больше этим заниматься», — цитирует Переса The Athletic.