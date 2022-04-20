Перес ожидает, что погода сыграет ключевую роль на «Гран-при Эмилии-Романьи»

Пилот «Ред Булла» Серхио Перес поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Эмилии-Романьи».

«Я с нетерпением жду возвращения в болид в эти выходные. Я доволен тем, как я выступал до сих пор, и попадание на подиум впервые в этом сезоне в Мельбурне стало шагом в правильном направлении, но я не собираюсь останавливаться на достигнутом», — приводит слова Переса Racingnews365.

Также гонщик высказался о том, что в выходные в Имоле возможен дождь.

«В эти выходные мы вернемся к формату спринта, и я буду стремиться набрать как можно больше очков. Похоже, что в выходные может пойти дождь, так что это сыграет свою роль, и я хочу извлечь уроки из выступления в Имоле на мокрой трассе в прошлом сезоне и продолжить совершенствоваться во всех областях», — отметил Перес.

В прошлом году перед «Гран-при» на трассе в Имоле прошли сильные ливни, и Перес закончил гонку 11-м после того, как его занесло на мокрой трассе.

«Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет с 22 по 24 апреля.