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Сегодня, 17:00

Перес ожидает, что погода сыграет ключевую роль на «Гран-при Эмилии-Романьи»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булла» Серхио Перес поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Эмилии-Романьи».

«Я с нетерпением жду возвращения в болид в эти выходные. Я доволен тем, как я выступал до сих пор, и попадание на подиум впервые в этом сезоне в Мельбурне стало шагом в правильном направлении, но я не собираюсь останавливаться на достигнутом», — приводит слова Переса Racingnews365.

Также гонщик высказался о том, что в выходные в Имоле возможен дождь.

«В эти выходные мы вернемся к формату спринта, и я буду стремиться набрать как можно больше очков. Похоже, что в выходные может пойти дождь, так что это сыграет свою роль, и я хочу извлечь уроки из выступления в Имоле на мокрой трассе в прошлом сезоне и продолжить совершенствоваться во всех областях», — отметил Перес.

В прошлом году перед «Гран-при» на трассе в Имоле прошли сильные ливни, и Перес закончил гонку 11-м после того, как его занесло на мокрой трассе.

«Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет с 22 по 24 апреля.

Источник: https://racingnews365.com/perez-expecting-weather-to-play-a-key-role-at-imola
Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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