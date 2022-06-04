Серхио Перес извинился за свое поведение на вечеринке после победы на «Гран-при Монако»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес попросил прощения за свое поведения на видео после празднования его победы в Монако, которое попало в сеть.

Пикантности ситуации придал поцелуй, которым Чеко наградила неизвестная девушка.

«Я видел ролики, которые попали в соцсети и беру на себя ответственность за случившееся, — написал Серхио в своих соцсетях. — Это была дурная вечеринка, я себя на ней не контролировал. Мои близкие знают, какой я на самом деле.

Мы с женой как никогда близки сейчас. Тем же, кто хочет нам навредить, я могу пожелать всего наилучшего. Спасибо вам за любовь, я прошу прощения у всех, кто любит меня. И такие видео истинного меня не показывают.

Мы не будем больше это обсуждать, потому что эта тема лишь отвлекает от того, какой прекрасный момент наша семья сейчас переживает».