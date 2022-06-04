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Сегодня, 15:30

Серхио Перес извинился за свое поведение на вечеринке после победы на «Гран-при Монако»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес попросил прощения за свое поведения на видео после празднования его победы в Монако, которое попало в сеть.

Пикантности ситуации придал поцелуй, которым Чеко наградила неизвестная девушка.

«Я видел ролики, которые попали в соцсети и беру на себя ответственность за случившееся, — написал Серхио в своих соцсетях. — Это была дурная вечеринка, я себя на ней не контролировал. Мои близкие знают, какой я на самом деле.

Мы с женой как никогда близки сейчас. Тем же, кто хочет нам навредить, я могу пожелать всего наилучшего. Спасибо вам за любовь, я прошу прощения у всех, кто любит меня. И такие видео истинного меня не показывают.

Мы не будем больше это обсуждать, потому что эта тема лишь отвлекает от того, какой прекрасный момент наша семья сейчас переживает».

Ред Булл
Серхио Перес
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