Советник «Ред Булл» рассказал, когда именно был подписан новый контракт с Серхио Пересом

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, когда именно был подписан новый контракт с пилотом Серхио Пересом.

«Мы продлили с Пересом контракт еще до старта «Гран-при Монако». Это очень сильно его мотивировало. Мы рады, что у нас такая пара пилотов. С ними мы уже одержали пять побед в этом году», — цитирует Марко Autosport.

При этом Марко все же подчеркнул, что в борьбе за титул пока рассчитывает не на Переса, а на его напарника, прошлогоднего чемпиона Макса Ферстаппена.

«Что касается Макса, то он очень спокоен. У него достаточно уверенности в себе. Это пусть пилоты «Феррари» переживают», — отметил Марко