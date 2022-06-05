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Сегодня, 10:08

Советник «Ред Булл» рассказал, когда именно был подписан новый контракт с Серхио Пересом

Иван Шитик
Корреспондент
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, когда именно был подписан новый контракт с пилотом Серхио Пересом.

«Мы продлили с Пересом контракт еще до старта «Гран-при Монако». Это очень сильно его мотивировало. Мы рады, что у нас такая пара пилотов. С ними мы уже одержали пять побед в этом году», — цитирует Марко Autosport.

При этом Марко все же подчеркнул, что в борьбе за титул пока рассчитывает не на Переса, а на его напарника, прошлогоднего чемпиона Макса Ферстаппена.

«Что касается Макса, то он очень спокоен. У него достаточно уверенности в себе. Это пусть пилоты «Феррари» переживают», — отметил Марко

Ред Булл
Серхио Перес
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