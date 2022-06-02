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2 июня, 23:55

В «Астон Мартин» ответили на вопрос о возможной замене Себастьяна Феттеля на Мика Шумахера

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Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак поделился мнением о возможной замене Себастьяна Феттеля на Мика Шумахера.

«Для нас очевиден путь, по которому мы хотим идти. Мы хотим развиваться дальше с Себастьяном. Все остальные вопросы будем решать уже в будущем.

Что касается Шумахера, то я не знаю всего, что происходит в его команде, не знаю, какая там атмосфера. Мне сложно судить», — приводит слова руководителя RTL.de.

Ранее сообщалось, что его могут заменить пилот «Хааса» Мик Шумахер или гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо. Контракт 34-летнего Феттеля истекает в конце года.

После семи этапов «Гран-при» Феттель набрал 5 очков и занимает 15-е место в личном зачете пилотов. У Шумахера 0 очков и 19-я позиция.

Формула-1
Астон Мартин
Себастьян Феттель
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