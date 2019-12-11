Экс-пилот «Уильямса» Сергей Сироткин в интервью «Известиям» оценил сезон российского пилота Даниила Квята. По его мнению, в следующем году ему нужно переломить тенденцию в конкуренции с Пьером Гасли?.

— Как оцените сезон Даниила Квята, который выиграл долгожданный подиум для «Торо Россо» и еще девять гонок завершил в очковой зоне?

— У Дани получился непростой год в плане четкой оценки. С одной стороны, он вернулся более уверенным в себе, рассудительным и повзрослевшим пилотом. С другой — у него не было явного преимущества над своим партнером, новичком «Формулы-1» Алексом Албоном в первой половине сезона, а во второй он, можно сказать, потерпел поражение от Пьера Гасли . Конечно, в гонках он стал более стабильным, но в целом это был очень контрастный сезон. Особенно если наблюдать за этим со стороны.

— Даниил Квят продлил контракт с командой. Какие цели он может ставить на следующий год?

— Самое главное — переломить тенденцию в конкуренции с Гасли. Ведь зная, как молниеносно руководство «Ред Булла» может менять решение, есть риск, что ему не простят такие выступления и быстро подыщут замену. Но, думаю, ему по силам на равных бороться с французом и обыграть его.