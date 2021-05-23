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Серена Уильямс встречала гонщиков на финише «Гран-при Монако»

17:49
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На городской трассе в Монте-Карло завершился «Гран-при Монако» «Формулы-1».

Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место завоевал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, который принес «Скудерии» первый подиум в сезоне. Топ-3 замкнул Ландо Норрис на «Макларене».

На финише пилотов встречала знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс. Именно она махала клетчатым флагом.

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