Серена Уильямс встречала гонщиков на финише «Гран-при Монако»

На городской трассе в Монте-Карло завершился «Гран-при Монако» «Формулы-1».

Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место завоевал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, который принес «Скудерии» первый подиум в сезоне. Топ-3 замкнул Ландо Норрис на «Макларене».

На финише пилотов встречала знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс. Именно она махала клетчатым флагом.