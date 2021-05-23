Победителем «Гран-при Монако» в рамках чемпионата «Формулы-1» стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Второе место занял Карлос Сайнс из «Феррари». На третьей позиции Ландо Норрис («Макларен»). Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон стал седьмым, а его партнер Валттери Боттас из-за проблем на пит-стопе сошел с дистанции.

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин стал 17-м. Он обогнал своего партнера Мика Шумахера, занявшего 18-е место.

Монако

Чемпионат мира

5-й этап

«Гран-при Монако»

1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — Leader

2. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — отставание 8,968

3. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 19,427

4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 20,490

5. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 52,591

6. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 53,896

7. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.08.231

8. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг

9. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1 круг

10. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

11. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

12. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1 круг

13. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1 круг

14. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг

15. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1 круг

16. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1 круг

17. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 3 круга

18. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 3 круга

Не финишировали: Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes), Шарль Леклер (Монако, Ferrari)

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 105. 2. Льюис Хэмилтон — 101. 3. Ландо Норрис — 56. 4. Валттери Боттас — 47. 5. Серхио Перес — 44. 6. Шарль Леклер — 40. 7. Карлос Сайнс — 38. 8. Даниэл Риккьярдо — 24. 9. Пьер Гасли — 16. 10. Эстебан Окон — 12. 11. Себастьян Феттель — 10. 12. Ленс Стролл — 9. 13. Фернандо Алонсо — 5. 14. Юки Цунода — 2. 15. Антонио Джовинацци — 1. 16. Кими Райкконен — 0. 17. Джордж Расселл — 0. 18. Николас Латифи — 0. 19. Никита Мазепин — 0. 20. Мик Шумахер — 0

Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 149. 2. Mercedes — 148. 3. McLaren — 80. 4. Ferrari — 78. 5. Aston Martin — 19. 6. AlphaTauri — 18. 7. Alpine — 17. 8. Alfa Romeo — 1. 9. Haas — 0. 10. Williams — 0