Ферстаппен вышел на первое место в чемпионате после победы в Монако
17:58
Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Монако». Благодаря этому он стал лидером чемпионата.
В активе у гонщика 105 очков. Он обогнал пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона (101 очко), который опустился на второе место.
Также в Кубке конструкторов «Ред Булл» вышел в лидеры — 149 очков. У «Мерседеса» вторая позиция — 148 очков.
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