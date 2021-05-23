Ферстаппен вышел на первое место в чемпионате после победы в Монако

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Монако». Благодаря этому он стал лидером чемпионата.

В активе у гонщика 105 очков. Он обогнал пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона (101 очко), который опустился на второе место.

Также в Кубке конструкторов «Ред Булл» вышел в лидеры — 149 очков. У «Мерседеса» вторая позиция — 148 очков.