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17 мая, 16:50

«Формулу-1» в Имоле смыло наводнением. Почему отменили «Гран-при Эмилии-Романьи»

«Формула-1» отменила этап Гран-при в Имоле из-за наводнения в Италии
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Болид Williams Racing.
Непогода вмешалась в проведение этапа «Гран-при Эмилии-Романьи» «Формулы-1».
Фото Getty Images
Пилот Льюис Хэмилтон.
Льюис Хэмилтон.
Фото Getty Images
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Виной тому ужасные погодные условия в Италии.

Этап «Формулы-1» должен был состояться с 19 по 21 мая в итальянской Имоле на знаменитом автодроме Энцо и Дино Феррари. Однако после обсуждений ситуации с местными властями ФИА и «Формулой-1» было принято решение об отмене гонки. Всему виной — погодные условия. В итальянском регионе объявлен красный уровень опасности из-за проливных дождей.

Отмена

Организаторы сделали соответствующее заявление днем 17 мая. Решение было принято в связи с тем, что проводить этап «Гран-при» в условиях наводнения просто невозможно.

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«Сообщество «Формулы-1» хочет выразить свои мысли людям и сообществам, пострадавшим от недавних событий в регионе Эмилия-Романья. Мы также хотим отдать должное работе экстренных служб, которые делают все возможное, чтобы помочь нуждающимся. После обсуждений между «Формулой-1», президентом FIA, компетентными органами, включая соответствующих министров, президентом Итальянского автомобильного клуба, президентом региона Эмилия-Романья, мэром города и промоутером было принято решение не проводить в уик-энд «Гран-при» в Имоле.

Решение было принято потому, что невозможно провести мероприятие безопасно для наших болельщиков, команд и нашего персонала, и это правильный и ответственный поступок, учитывая ситуацию, с которой сталкиваются города региона. Было бы неправильно оказывать дальнейшее давление на местные власти и службы экстренной помощи в это трудное время", — говорится в заявлении.

Наводнение

Ситуация на севере Италии действительно становится все серьезнее. Наводнение из-за ливней началось еще пару недель назад. Тогда затопило Венецию, Равенну и некоторые районы Адриатики. Но непогода добралась и до региона Эмилия-Романья.

Дополнительные проблемы создает река Сантерно, которая вышла из берегов. Она протекает через Имолу и расположена в непосредственной близости с Autodromo Enzo e Dino Ferrari. В регионе уже эвакуировано более пяти тысяч человек, есть и погибшие.

Местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации в этой области страны и выделили дополнительные средства. «Мы как правительство готовы вмешаться. Уже было выделено € 10 млн на решение неотложных задач», — приводит ANSA слова министра по гражданской защите и морской политике Нелло Музумечи.

Пилот Льюис Хэмилтон.
Льюис Хэмилтон.
Фото Getty Images

Гонка

Паддок и боксы «Формулы-1» на автодроме почти не пострадали, а вот паддок «Формулы-2» был затоплен основательно. И, по сообщениям местных журналистов, погодные условия не улучшались.

В итоге команды и обслуживающий персонал просто не были допущены на трассу в среду, 17 мая. Таким образом, они не смогли проверить состояние оставленного там оборудования и самих боксов. И отмена этапа стала лишь вопросом времени.

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При этом причиной отмены гонки стало не состояние автодрома, а ситуация в целом и сильная загруженность экстренных служб в связи с погодой в регионе. Поэтому власти и организаторы пришли к мнению, что проведение этапа было бы нецелесообразным.

Теперь гонка в Имоле пройдет только в следующем году. Дело в том, что в календаре «Формулы-1» на текущий сезон не предусмотрено никаких резервных слотов.

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