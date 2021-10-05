Сайнс считает, что «Макларен» может бороться за титулы «Формулы-1»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о борьбе «Макларена» за титулы в «Формуле-1».

«Наверное, я уже говорил — я чувствую, что «Макларен» как команда готов брать титулы. Им просто нужна достойная машина.

В Монце они продемонстрировали, что располагают болидом, который способен сделать дубль. Команда не стала нервничать и ошибаться — гоночная бригада, инженеры, стратеги сработали очень мощно. При первой же возможности они сделали дубль с лучшим кругом. Я знаю, насколько сильна эта команда. Для нас в «Феррари» это отличный ориентир в сражении за третье и четвертое места в чемпионате", — приводит слова Сайнса GPFans.

В гонке «Гран-при Италии» пилоты «Макларена» Даниэль Риккьярдо и Ландо Норрис заняли первое и второе место соответственно.