В «Мерседесе» склоняются к замене мотора на машине Хэмилтона в Мексике или Бразилии

«Мерседес», вероятнее всего, предоставит Льюису Хэмилтону новый мотор перед одной из оставшихся гонок сезона-2021, сообщает Auto Motor und Sport со ссылкой на источники в немецкой команде. Если замена произойдет, Льюис начнет гонку с конца решетки.

Вероятно, смена мотора последует не позднее «Гран-при Сан-Паулу». После бразильского этапа останется провести лишь три гонки, и отыгрывать потери при поздней замене будет тяжелее.

Теоретически Хэмилтон может обойтись без смены мотора, но это будет непросто. В этом сезоне у «Мерседеса» возникали проблемы, когда срок службы двигателей приближался к концу.