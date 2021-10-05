В «Мерседесе» склоняются к замене мотора на машине Хэмилтона в Мексике или Бразилии
17:14
«Мерседес», вероятнее всего, предоставит Льюису Хэмилтону новый мотор перед одной из оставшихся гонок сезона-2021, сообщает Auto Motor und Sport со ссылкой на источники в немецкой команде. Если замена произойдет, Льюис начнет гонку с конца решетки.
Вероятно, смена мотора последует не позднее «Гран-при Сан-Паулу». После бразильского этапа останется провести лишь три гонки, и отыгрывать потери при поздней замене будет тяжелее.
Теоретически Хэмилтон может обойтись без смены мотора, но это будет непросто. В этом сезоне у «Мерседеса» возникали проблемы, когда срок службы двигателей приближался к концу.
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