Доменикали рассказал о переговорах «Феррари» с Хэмилтоном

Бывший руководитель «Феррари», генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали подтвердил, что до перехода в «Мерседес» в 2013 году Льюис Хэмилтон вел переговоры с итальянской командой.

«По правде говоря, да. Мы вели переговоры с Льюисом, — цитирует Доменикали Ausotsport. — Почему переход не состоялся? Льюис очень точно все описал в своем недавнем интервью. Сегодня, думаю, такой возможности уже нет.

Знаете, есть такой фильм «Осторожно! Двери закрываются». И там есть эпизод: либо человек успевает зайти в лифт, либо остается внизу. Не знаю. Такой была ситуация в то время, Хэмилтон переживал отдельный период своей жизни.

Вряд ли его можно винить за тот выбор, тем более учитывая, как успешно сложилась его карьера».

36-летний Льюис Хэмилтон — семикратный чемпион мира.