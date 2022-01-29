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Сегодня, 18:11

Руководство ФИА: «Если бы «Мерседес» выиграл суд, то чемпионом все равно стал бы Ферстаппен»

В ФИА заявили, что Ферстаппен сохранил бы титул даже в случае успеха апелляции «Мерседеса»
Анна Горшкова
Корреспондент

Генеральный секретарь ФИА Питер Байер заявил, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал бы чемпионом сезона-2021 даже если бы «Мерседес» подал апелляцию и выиграл суд.

«Что бы случилось, если бы после отклонения запроса со стороны стюардов апелляция «Мерседеса» рассматривалась в суде? Майкл Маси принял определенные решения, суд бы попросту аннулировал результат гонки. Но даже в таком случае чемпионом мира бы остался Макс Ферстаппен. Как бы то ни было, ситуация в финале сезона была далека от идеала. Мы над этим работаем. Гоночного директора нужно уважать. Моя задача — понять, как мы можем улучшить ситуацию», — приводит слова Питера Байера GP Fans.

В 2021 году Ферстаппен выиграл «Гран-при Абу-Даби», опередив Хэмилтона на последнем круге гонки. Благодаря этому нидерландец выиграл свой первый чемпионский титул в карьере.

Сразу после гонки «Мерседес» подал два протеста. Один из протестов касался возможного нарушения процедуры рестарта после режима машины безопасности. Стюарды отклонили эти протесты.

Источник: https://www.gpfans.com/en/f1-news/74974/mercedes-abu-dhabi-appeal-win-would-still-have-ended-with-verstappen-champion-fia/
Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
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