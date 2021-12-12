Протест «Мерседеса» отклонили, Ферстаппен сохранил звание чемпиона мира

Протест «Мерседеса» на результат «Гран-при Абу-Даби» отклонен, информирует пресс-служба «Формулы-1». Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сохранил звание чемпиона мира, завоеванное в этой гонке.

После гонки, которую на последнем круге выиграл Ферстаппен, обогнав Льюиса Хэмилтона, «Мерседес» подал сразу два протеста.

Первый протест касается обгона Максом Ферстаппеном Льюиса Хэмилтона за машиной безопасности (голландец обогнал британца и вернул позицию).

Второй протест, отклонение которого сохранило Ферстаппену титул чемпиона, обусловлен возможным нарушением процедуры рестарта после режима машины безопасности. В «Мерседесе» подали протест на действия гоночной дирекции, ссылаясь на пункт 48.12 регламента «Формулы-1».

По ходу гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем, за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции, дала разрешение на это.

Напомним, что перед «Гран-при Абу-Даби» у обоих пилотов было одинаковое количество очков.

Для 24-летнего Макса Ферстаппена («Ред Булл») титул чемпиона мира «Формулы-1» стал первым в карьере.