Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 18:00

В «Хаасе» заявили, что Мик Шумахер готов к выступлениям за «Феррари»

Иван Торопцев
Корреспондент

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что пилот американской команды Мик Шумахер готов к выступлениям за «Феррари».

«Когда руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто задал мне этот вопрос, я ответил, что это вполне возможно. В конце концов, Мик — гонщик академии «Феррари», почему нет? Шумахер провел сезон в «Хаасе», он уже кое-что понимает и знает людей в «Феррари». Насколько он будет хорош в итальянской команде? Не знаю. Но вспомните, как Джордж Расселл провел гонку за «Мерседес» в свой второй сезон в «Формуле-1». Джордж проделал фантастическую работу, я считаю, что Мик способен на то же самое, если ему дадут шанс», — приводит Racingnews365 слова Штайнера.

Мик Шумахер — воспитанник академии «Феррари» и сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. В сезоне-2021 немец дебютировал в «Формуле-1», в 2022 году он продолжит выступать за «Хаас». Также Мик является резервным пилотом «Феррари».

Источник: https://racingnews365.com/exclusive-steiner-on-how-schumacher-could-emulate-russell-in-ferrari-role
Формула-1
Феррари
Хаас
Мик Шумахер
0
Читайте также
Девочка с косичкой: как Анна Курникова выглядела в детстве
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Риккьярдо не исключил, что будет выступать за «Макларен» до конца карьеры

Руководство ФИА: «Если бы «Мерседес» выиграл суд, то чемпионом все равно стал бы Ферстаппен»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости