Мик Шумахер высказался о конфликте с Никитой Мазепиным

Пилот «Хаас» Мик Шумахер высказался об отношениях с напарником по команде, российским пилотом Никитой Мазепиным.

«В каком-то смысле конфликт был преувеличен. Разумеется, в «Формуле-1» каждый напарник будет с тобой соперничать. Наверное, не только у нас возникали такие проблемы, но в данном случае они стали более публичными. Однако мы работаем вместе и стремимся к одной цели — двигаться вперед и развиваться», приводит слова Шумахера Crash.net.

Мазепин и Шумахер стали пилотами «Хаас» в сезоне-2021 году. По ходу сезона оба неоднократно были недовольны действиями друг друга на трассе.