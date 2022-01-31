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Сегодня, 07:42

Мик Шумахер высказался о конфликте с Никитой Мазепиным

Екатерина Савостина
Корреспондент

Пилот «Хаас» Мик Шумахер высказался об отношениях с напарником по команде, российским пилотом Никитой Мазепиным.

«В каком-то смысле конфликт был преувеличен. Разумеется, в «Формуле-1» каждый напарник будет с тобой соперничать. Наверное, не только у нас возникали такие проблемы, но в данном случае они стали более публичными. Однако мы работаем вместе и стремимся к одной цели — двигаться вперед и развиваться», приводит слова Шумахера Crash.net.

Мазепин и Шумахер стали пилотами «Хаас» в сезоне-2021 году. По ходу сезона оба неоднократно были недовольны действиями друг друга на трассе.

Источник: https://www.crash.net/f1/interview/995742/1/mick-schumacher-exclusive-home-f1-vettel-friendship-and-ferrari-dreams
Формула-1
Мик Шумахер
Никита Мазепин
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