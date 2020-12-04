Руководитель «Мерседеса» рассказал о состоянии Хэмилтона

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф рассказао о состоянии пилота команды Льюиса Хэмилтона. По его словам, британец выздоравливает, но пока чувствует себя не так хорошо.

— Он выздоравливает, лежит в постели, но ему не очень хорошо, — цитирует Вольфа BBC. — Первые дни при короновирусе всегда тяжелые. Но он в порядке. Его симптомы относительно легкие. Конечно, сроки переговоров по новому контракту пока откладываются.

Напомним, Хэмилтон сдал положительный тест на коронавирус в во вторник. Он пропустит «Гран-при Сахира».

Хэмилтон в этом сезоне завоевал чемпионский титул в седьмой раз в карьере, повторив рекорд Михаэля Шумахера.

В этом году уже два пилота также заразились коронавирусом. Это Серхио Перес и Лэнс Стролл.