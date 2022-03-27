Руководитель «Мерседеса» назвал неприемлемыми результаты команды на старте нового сезона «Формулы-1»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о форме его команды на старте сезона-2022 «Формулы-1».

«Я люблю и всегда любил соревноваться. 8 лет мы были очень сильны и, может, не всегда шли лидерами, но всегда находили возможность выйти вперед. Сейчас, по ощущениям, ситуация напоминает 2013 год, когда мы не могли сравниться по скорости с «Ред Буллом» и «Феррари», но продолжали сражаться.

Мы должны бороться. В данный момент наши результаты просто неприемлемы. Мы — третья по силе команда, и то не всегда. Оставаться на том же месте, где мы сейчас — это не вариант. Что касается выступления Хэмилтона в квалификации — мы немного экспериментировали с настройками. С машиной Льюиса что-то пошло не так, у его задней части болида практически не было сцепления. Это и объясняет такое отставание», — приводит Autosport слова Вольффа.

Сегодня, 27 марта состоится гонка в рамках «Гран-при Саудовской Аравии». Начало — в 20.00. Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл занял шестое место в квалификации, его партнер по команде Льюис Хэмилтон занял 16-ю строчку, но стартует 15-м благодаря тому, что Мик Шумахер из «Хааса» пропустит гонку.