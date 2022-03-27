Ферстаппен высказался об опасности трассы в Саудовской Аравии

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен поделился мнением о трассе в Саудовской Аравии и рассказал о заседании по поводу безопасности проведения этапа, которое состоялось в пятницу.

В пятницу во время первой свободной практики «Гран-при Саудовской Аравии» хуситы нанесли ракетные удары по нефтехранилищам в нескольких километрах от трассы.

«Мы долго обсуждали вопрос о продолжении этапа, но в конце концов решили гоняться. Впрочем, я думаю, что мы еще обсудим происходящее уже после этапа. Наверное, мне не стоит сейчас говорить то, что я думаю, но мне кажется, что у всех есть свое мнение на этот счет.

Если говорить о самой трассе, то в прошлом году я все же был доволен квалификацией, несмотря на аварию. Сейчас, видя то, что случилось с Миком Шумахером, становится понятно, насколько быстрая эта трасса. Потерять машину здесь может быть больно и очень опасно. Прямые в Джидде — это даже не совсем прямые, некоторые участки остаются слепыми. Не понимаю, как это можно называть прямой», — приводит AD слова Ферстаппена.

Гонка в рамках «Гран-при Саудовской Аравии» состоится сегодня, 27 марта, начало — в 20.00 (мск). Ферстаппен стартует с четвертого места.