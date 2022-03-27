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Сегодня, 12:43

Ферстаппен высказался об опасности трассы в Саудовской Аравии

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен поделился мнением о трассе в Саудовской Аравии и рассказал о заседании по поводу безопасности проведения этапа, которое состоялось в пятницу.

В пятницу во время первой свободной практики «Гран-при Саудовской Аравии» хуситы нанесли ракетные удары по нефтехранилищам в нескольких километрах от трассы.

«Мы долго обсуждали вопрос о продолжении этапа, но в конце концов решили гоняться. Впрочем, я думаю, что мы еще обсудим происходящее уже после этапа. Наверное, мне не стоит сейчас говорить то, что я думаю, но мне кажется, что у всех есть свое мнение на этот счет.
Если говорить о самой трассе, то в прошлом году я все же был доволен квалификацией, несмотря на аварию. Сейчас, видя то, что случилось с Миком Шумахером, становится понятно, насколько быстрая эта трасса. Потерять машину здесь может быть больно и очень опасно. Прямые в Джидде — это даже не совсем прямые, некоторые участки остаются слепыми. Не понимаю, как это можно называть прямой», — приводит AD слова Ферстаппена.

Гонка в рамках «Гран-при Саудовской Аравии» состоится сегодня, 27 марта, начало — в 20.00 (мск). Ферстаппен стартует с четвертого места.

Источник: https://www.ad.nl/formule-1/max-verstappen-over-controversiele-gp-in-saoedi-arabie-na-het-weekend-praten-we-verder~a2206064/?cb=9c6b0b47e7472e9d5352b42a8a90400d&auth_rd=1
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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