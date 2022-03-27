Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 16:44

Хорнер назвал невероятным выступление Переса в квалификации «Гран-при Саудовской Аравии»

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился эмоциями после победы пилота команды Серхио Переса в квалификации «Гран-при Саудовской Аравии». Это первый поул в карьере Переса.

«Я очень, очень рад за Чеко. Поул после 215 гонок — просто невероятно. Он работал как никогда упорно и проехал мощный круг. «Феррари» установила очень высокую планку, и Чеко ее преодолел — думаю, он лишь второй раз переквалифицировал Макса.

Проехать такой круг на самом трудном, самом опасном автодроме в календаре — это невероятное выступление. Я очень за него рад. Думаю, новая машина лучше подходит его стилю, она не такая капризная, как в прошлом сезоне. Чеко выступил прекрасно", — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Гонка состоится 27 марта в 20:00 по московскому времени.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12575396/saudi-arabian-gp-live-updates-from-saturday-qualifying-day-as-formula-1-season-continues-at-jeddah-street-track
Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
Серхио Перес
0
Читайте также
Кузнецов может побить рекорд Овечкина. Он проводит один из лучших сезонов
Слезы по Камиле. Какой стала Валиева через месяц после кошмара Олимпиады-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Руководитель «Мерседеса» назвал неприемлемыми результаты команды на старте нового сезона «Формулы-1»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости