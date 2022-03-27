Хорнер назвал невероятным выступление Переса в квалификации «Гран-при Саудовской Аравии»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился эмоциями после победы пилота команды Серхио Переса в квалификации «Гран-при Саудовской Аравии». Это первый поул в карьере Переса.

«Я очень, очень рад за Чеко. Поул после 215 гонок — просто невероятно. Он работал как никогда упорно и проехал мощный круг. «Феррари» установила очень высокую планку, и Чеко ее преодолел — думаю, он лишь второй раз переквалифицировал Макса.

Проехать такой круг на самом трудном, самом опасном автодроме в календаре — это невероятное выступление. Я очень за него рад. Думаю, новая машина лучше подходит его стилю, она не такая капризная, как в прошлом сезоне. Чеко выступил прекрасно", — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Гонка состоится 27 марта в 20:00 по московскому времени.