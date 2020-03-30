Руководитель «Хааса» заявил, что некоторые этапы «Формулы-1» пройдут в двухдневном формате

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что некоторые этапы «Формулы-1» в сезоне-2020 пройдут в двухдневном формате в связи с проблемами с календарем из-за пандемии коронавируса.

— Сейчас мы работаем над сокращением формата некоторых этапов до двух дней, — приводит Autosport слова Штайнера. — Смена формата неизбежна. По крайней мере, мы сможем проверить на практике, что лучше: двухдневный или трехдневный гоночный уикенд. Если что-то не получится, то мы поймем, что в будущем так лучше не делать.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.

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