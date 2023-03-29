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Сегодня, 14:24

Штайнер: «Отстающих команд в «Ф-1» теперь нет, нужно использовать каждую возможность»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о текущем положении команды и ее перспективах в чемпионате.

«Мы начали этот сезон с четкой целью улучшить свои позиции в Кубке конструкторов относительно прошлого года. Но в итоге мы все обнаружили то, что теперь в «Формуле-1» есть сразу четыре очень сильных команды, и что возможностей зарабатывать очки остается не так много. Мы не смогли заработать очки в Бахрейне, но сумел набрать один балл в Саудовской Аравии. При этом нельзя сказать, что это произошло только из-за везения, мы боролись за этот результат», — приводит слова Штайнера Racefans.

Также руководитель «Хааса» заявил, что для команд из середины пелотона доступно не так много очков

«Для команд из середины пелотона доступно не так много очков. Начиная с 6-го места, это все середина пелотона, совсем отставших команд нет. Так что нам нужно использовать каждую возможность. Думаю, мы находимся в верхней половине середины пелотона, но в каждой гонке ситуация может немного меняться», — рассказал Штайнер.

«Хаас» после двух этапов занимает 7-е место в Кубке конструкторов (1 очко).

Формула-1
Хаас
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