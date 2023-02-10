Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 16:29

Штайнер о заявке «Андретти»: «Какие преимущества это в себе несет? Только риск, никакой выгоды»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что не является сторонником идеи появления в «Формуле-1» новой команды и расширения количества участников.

Ранее сообщалось, что команда «Андретти» договорилась о поддержке автопроизводителя General Motors через его бренд «Кадиллак» и хочет присоединится к «Ф-1».

«Какие преимущества это в себе несет? Какую выгоду? Только риск, никакой выгоды. Пять лет назад команду можно было заполучить даже бесплатно. Они были никому не нужны и часто уходили из «Ф-1», нужно было просто подобрать такую команду.

Теперь же вдруг всем захотелось заполучить свою команду в «Ф-1». Но в «Формулу-1» хотят попасть многие, а ныне существующие десять команд находится в очень стабильном финансовом положении, все настроено и работает. В «Формуле-1» сложилась хорошая ситуация, ни у кого нет проблем», — приводит слова Штайнера Sky Sports.

Также руководитель «Хааса» заявил, что если в «Ф-1» придет 11-я команда, то произойдет спад в экономике.

«Если же добавить одиннадцатую команду и у нас произойдет небольшой спад в экономике, или случится что-то еще непредвиденное, у команд могут начаться проблемы, они будут вынуждены бороться за выживание. Зачем рисковать, если нет очевидной выгоды? Хотя, конечно, решать не мне», — сказал Штайнер.

СМИ информировали, что большинство команд «Формулы-1» выступают против новых коллективов в чемпионате.

Майкл Андретти является сыном чемпиона мира «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти. У семейства Андретти уже есть команды в таких чемпионатах, как «Индикар», «Формула Е» и Extreme E.

Источник: Sky Sports
Формула-1
Хаас
1
0
Читайте также
Лучший чешский игрок подвергся обструкции за фото с Овечкиным. Казалось бы, при чем тут Гашек?
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двух россиян
Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона
Секретарь горсовета Запорожья сообщил о повреждении энергетических объектов города
Воздушную тревогу объявили в Киеве и областях на востоке Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Макларен» и «Хонда» начали обсуждать потенциальное партнерство с 2026 года
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости