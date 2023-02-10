«Макларен» и «Хонда» начали обсуждать потенциальное партнерство с 2026 года

«Макларен» и «Хонда» прощупывают почву для возобновления сотрудничества с 2026 года, когда в «Формуле-1» сменится регламент на силовые установки, сообщает The Race.

«Хонда» вошла в число шести производителей, которых FIA зарегистрировала в качестве имеющих право строить новые моторы. Однако до сих пор неясно, кто будет использовать эти двигатели.

Переговоры с «Макларен» находятся в самой ранней стадии, стороны лишь взвешивают саму возможность третьего по счету сотрудничества.

Сейчас «Макларен» использует силовые установки «Мерседес», а «Хонда» продолжает оказывать техническое содействие бывшим партнерам из «Ред Булл».