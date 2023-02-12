Фелипе Масса: «Проблема «Феррари» не в составе пилотов. Леклер и Сайнс хорошо сработались»

Бывший пилот «Формулы-1» Фелипе Масса поделился мнением о перспективах «Феррари» в сезоне-2023.

«Для Вассера будет важно выстроить хорошие отношения во всех областях команды и с топ-менеджментом. Что играет против Вассера — так это время, потому что команда очень давно не выигрывала титул и находится под колоссальным давлением.

Что до гонщиков «Феррари», то мне они нравятся. Леклер и Сайнс являются претендентами на титул. Проблема «Феррари» точно не в составе пилотов. А Шарль уже доказал, что знает, как побеждать, оказавшись за рулем подходящего болида. Шарль и Карлос хорошо сработались. Они подгоняют друг друга — и на тренировках, и на трассе, — и это продуктивно сказывается на команде», — приводит слова Масса GP Fans.

В сезоне-2022 «Феррари» заняла вторую строчку в зачете Кубка конструкторов, набрав 554 очка. Чемпионом стал «Ред Булл» (759 очков).

Презентация нового болида «Феррари» состоится 14 февраля.