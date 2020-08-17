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Руководитель «Феррари» ждет сына Шумахера в «Формуле-1» в следующем сезоне

08:49
Мик Шумахер. Фото AFP
Мик Шумахер. Фото AFP
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что уже готовит для Мика Шумахера место в «Формуле-1» на следующий год. Немец входит в молодежную программу «Феррари», а в этом сезоне выступает в «Формуле-2».

— Он проводит очень хороший сезон в «Формуле-2», — сказал Бинотто Bild am Sonntag. — Его задачей было добиться прогресса, и он это делает. Мы скоро обсудим, чем он займется в следующем году.

Думаю, логичным следующим шагом будет работа с маленькой командой в «Формуле-1», где он сможет всему научиться и будет постепенно двигаться дальше.

Напомним, что 21-летний Мик сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

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