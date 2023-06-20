Вассер: «Если «Феррари» проведет безупречный уик-энд, то у нас будет шанс выиграть»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги «Гран-при Канады».

Шарль Леклер занял четвертое место, а Карлос Сайнс — пятое.

«Это был хороший уик-энд, мы продемонстрировали сильный гоночный темп. В квалификации было тяжело, но то, что после старта с 10 и 11 позиций мы в итоге финишировали на 4 и 5 месте — это для нас очень хороший результат. Мы видим свет в конце тоннеля, команда движется в верном направлении», — приводит слова Вассера GP Blog.

Также он прокомментировал заявление Хельмута Марко, который сказал, что «Феррари» могла бы обогнать «Ред Булл» в борьбе за победу, если бы были более высокие стартовые позиции.

«Ну, в гонках на это предположение ничего не купишь. В квалификации мы обычно конкурентоспособны на всех трассах. Но нам нужно все делать правильно. Это самое важное. Если мы проведем безупречный уик-энд с точки зрения стратегии, квалификации и гонки — у нас будет шанс выиграть», — сказал Вассер.

Победителем «Гран-при Канады» стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Тройку сильнейших замкнул пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон.