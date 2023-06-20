Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Игры
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 07:03

Вассер: «Если «Феррари» проведет безупречный уик-энд, то у нас будет шанс выиграть»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги «Гран-при Канады».

Шарль Леклер занял четвертое место, а Карлос Сайнс — пятое.

«Это был хороший уик-энд, мы продемонстрировали сильный гоночный темп. В квалификации было тяжело, но то, что после старта с 10 и 11 позиций мы в итоге финишировали на 4 и 5 месте — это для нас очень хороший результат. Мы видим свет в конце тоннеля, команда движется в верном направлении», — приводит слова Вассера GP Blog.

Также он прокомментировал заявление Хельмута Марко, который сказал, что «Феррари» могла бы обогнать «Ред Булл» в борьбе за победу, если бы были более высокие стартовые позиции.

«Ну, в гонках на это предположение ничего не купишь. В квалификации мы обычно конкурентоспособны на всех трассах. Но нам нужно все делать правильно. Это самое важное. Если мы проведем безупречный уик-энд с точки зрения стратегии, квалификации и гонки — у нас будет шанс выиграть», — сказал Вассер.

Победителем «Гран-при Канады» стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Тройку сильнейших замкнул пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Формула-1
Феррари
0
Читайте также
Суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на брата
Экс-россиянка меняет гражданство в третий раз. Фигуристка Ефимова переезжает в США
Польская туристка рассказала о «культурном шоке» от засилья русских в Аланье
Минобороны России показало захваченный в ДНР французский танк AMX-10RC
В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ линии обороны под Купянском
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Марко: «Будь у «Феррари» более высокие стартовые позиции в Монреале, борьба могла быть интересной»
Новости
RSS RSS
Все новости