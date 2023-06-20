Леклер: «Для подтверждения прогресса «Феррари» я бы дождался «Гран-при Австрии»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги «Гран-при Канады».

На этапе в Монреале он занял четвертое место, а Карлос Сайнс — пятое.

«Я бы поостерегся делать какие-то заявление, поскольку, как мне кажется, в этой гонке мало у кого были проблемы с износом шин. У меня ощущения были хорошими, но, опять же, это очень специфическая трасса, так что я бы подождал «Гран-при Австрии», чтобы постараться подтвердить увиденное в этот уик-энд.

У нас была очень хорошая стратегия, и это приятно видеть, это классно — ведь это правда так, даже когда мы делаем правильные вещи, хотя поначалу это и не кажется очевидным. Но в данном случае это было видно. Мы прогрессируем, команда движется в правильном направлении, но да, в Канаде все-таки очень специфическая трасса", — приводит слова Леклера Motorsportweek.

«Гран-при Австрии» пройдет с 30 июня по 2 июля.